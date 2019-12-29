Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş’dan transfer açıklaması

Süper Lig’in ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor’da sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan iki oyuncu da devre arasında takımdan ayrılmayacaklarını ve son sözü yönetimin söyleyeceğini belirtti. Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da Göztepe maçı sonrasında kendisine iki futbolcu hakkında sorulan soruya net bir cevap verdi.

MAÇ SONUCU | Sivasspor 1-0 Göztepe Sezonun flaş takımı Sivasspor, sahasında Göztepe`yi mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Başakşehir ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyan lider Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Sivasspor, 10 yıl aradan sonra bir kez daha ligde ilk yarıyı lider tamamlamış oldu. İlgili Haberi Oku

EMRE KILINÇ: GİTMEK İSTEMİYORUZ

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Emre Kılınç “Allah, bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah’ın takdiri” diye konuştu.

MERT HAKAN YANDAŞ: BANA YAKIŞMAZ

“2020’ye nasıl gireceksin, sözleşmen sezon sonu bitiyor planları nedir?” sorusuna yanıt veren Mert Hakan Yandaş “2020’ye Bursa’da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas’a geleceğim ve kampa katılacağım. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. 37 puanımız var, Beşiktaş maçında cezalı olduğum için oynayamayacağım ama arkadaşlarıma güveniyorum” diye konuştu.

BAŞKAN OTYAKMAZ NET KONUŞTU!

Ligin ikinci yarısını da aynı performansla tamamlamayı arzuladıklarını dile getiren Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, “İç sahanın da açık ara lideri olduk. Bu sene deplasmanlarda da biraz fark yaratıyoruz. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha güçlü bir takım olup, yine aynı şekilde puanı tekerrür edebilirsek, bakalım o da nasip” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Otyakmaz, “Transfer yapacaklarımız şu anda belli değil. Hocamızla İstanbul’daki ofisimde bir görüşme yapacağız. Bakalım ihtiyaca göre transferler yapacağız. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sorusuna daha önce defalarca cevap verdim. Onlar bizimle, vermeyeceğiz onları” değerlendirmesinde bulundu.