Celtic Glasgow Rangers canlı izle! Celtic Rangers derbi maçı hangi kanalda?

İskoçya 21. hafta maçında ligin ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Celtic Glasgow Rangers mücadelesine sahne olacak dev maç öncesinde lider Celtic çıktığı 19 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik alırken, en yakın takipçisi Rangers ise 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı. İşte dev maçın detayları…

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CELTİC RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Celtic Glasgow Rangers, İskoçya Premier Lig maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30.