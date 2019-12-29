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Celtic Glasgow Rangers canlı izle! Celtic Rangers derbi maçı hangi kanalda?
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Celtic Glasgow Rangers canlı izle! Celtic Rangers derbi maçı hangi kanalda?

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Celtic Glasgow Rangers maçı bugün İskoçya'da oynanacak. Dev derbiyi Türkiye'deki futbol severler de canlı olarak takip edebilecek. Peki Celtic Glasgow Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Celtic Glasgow Rangers canlı yayın bağlantısı...

29 Aralık 2019 14:40

İskoçya 21. hafta maçında ligin ilk iki sırasında yer alan ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Celtic Glasgow Rangers mücadelesine sahne olacak dev maç öncesinde lider Celtic çıktığı 19 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik alırken, en yakın takipçisi Rangers ise 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı. İşte dev maçın detayları…

CELTİC RANGERS CANLI İZLE

CELTİC RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Celtic Glasgow Rangers, İskoçya Premier Lig maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30.

Son güncelleme 14:40 | 29 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 10 35
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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