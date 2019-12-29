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MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 Btc Turk Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 Btc Turk Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Müthiş tempoda geçen mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

29 Aralık 2019 16:30

Süper Lig’de 17. hafta maçında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Gaziantep FK’nın golünü 21. golünü Olarenwaju Kayode kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor’un golü 78’de Thievy Bifouma’dan geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK’da Güray Vural 48’de ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor’da Adis Jahovic, 53. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu beraberliğin ardından Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 24’er puanla ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig’in ikinci yarısında ilk hafta Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’e konuk olacak.

Son güncelleme 18:28 | 29 Aralık 2019
BTC Turk Yeni Malatyaspor Gaziantep FK
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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