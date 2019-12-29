Beşiktaş’ta heykeli dikilecek adam: Atiba Hutchinson!

Beşiktaş’a geldiği 2013- 2014 sezonundan bu yana sadece futboluyla konuşulan isim olan Atiba Hutchinson, bu sezon harikalar yaratıyor.
36 yaşına gelen Kanadalı futbolcu, sezon başında 1 yıllığına 850 bin Euro'ya imza attı. En az maaş alan futbolcular arasında yer alan Atiba, ilerleyen yaşına rağmen Süper Lig'de 14 maçta forma giydi.
4 gol ve 3 asistle 7 kez skora katkı yapan Kanadalı tecrübe, 6 gollü Umut Nayir ve 5 kez ağları sarsan Burak'ın ardından en skorer 3. isim.
ANTRENÖRLÜĞÜ YAKIN
2013’ten bu yana maaş konusuna aldırış etmeyen Atiba'nın kulübe maliyeti 8 milyon Euro civarında oldu.
Süper Lig'de 3 büyükler arasında en düşük ücret alan yabancı futbolcu olan Kanadalı yıldız, örnek duruş sergileyerek futbolseverlerin takdirini kazandı.
Siyah-beyazlı taraftarların da gönlünde taht kuran usta futbolcunun heykelinin yapılması gündeme geldi.
Abdullah Avcı da 36 yaşındaki yıldız futbolcusuna övgüler yağdırıp yardımcı antrenör olarak düşündüğünü itiraf etti.