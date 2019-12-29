Arsenal Chelsea maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda?

Premier Lig'in 20. haftası Arsenal Chelsea mücadelesine sahne oluyor. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan iki ekip futbol severleri ekran başına kilitleyecek. Evinde 89 kez karşılaştığı Chelsea karşısında 41 galibiyet elde eden Arsenal, 23 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Arsenal Chelsea canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor…

ARSENAL CHELSEA CANLI İZLE

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 20. Hafta mücadelesinde Arsenal, Chelsea’yi ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü saat 17.00’da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

REKABETTE 187. MAÇ

Şimdiye kadar 187 kez karşılaşan takımların maçlarında ev sahibi ekip 74 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. Mavi beyazlı ekip ise rakibinin 74 galibiyetine 61 kez sahadan 3 puanla ayrılarak cevap verebilmişti.