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Arsenal Chelsea maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig

Arsenal Chelsea maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda?

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki güçlü ekip Arsenal Chelsea karşı karşıya geliyor. Takımın başına Mikel Arteta'yı getiren Arsenal, zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Chelsea karşısında galibiyet arayacak. Peki Arsenal Chelsea maçı hangi kanalda?

29 Aralık 2019 15:48

Premier Lig'in 20. haftası Arsenal Chelsea mücadelesine sahne oluyor. Sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak olan iki ekip futbol severleri ekran başına kilitleyecek. Evinde 89 kez karşılaştığı Chelsea karşısında 41 galibiyet elde eden Arsenal, 23 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmayı izlemek isteyenler için Arsenal Chelsea canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor…

ARSENAL CHELSEA CANLI İZLE

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 20. Hafta mücadelesinde Arsenal, Chelsea’yi ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü saat 17.00’da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

REKABETTE 187. MAÇ

Şimdiye kadar 187 kez karşılaşan takımların maçlarında ev sahibi ekip 74 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. Mavi beyazlı ekip ise rakibinin 74 galibiyetine 61 kez sahadan 3 puanla ayrılarak cevap verebilmişti.

Son güncelleme 15:48 | 29 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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