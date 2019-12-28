Trabzonspor Kayserispor özet! Trabzon’da gol yağmuru! (MAÇ ÖZETİ)

Trabzonspor Kayserispor maçı 6-2 sona erdi. Zor günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Kayserispo’un hocasız çıktığı maçta Trabzonspor kazanarak son 9 yılın en iyi ilk yarı performansına ulaştı. Trabzonspor Medical Park Stadı’nda Kayserispor’u 6 golle geçerek zirve yarışında sürprize izin vermedi. Sörloth (2) , Sturridge(2), Nwakaeme ve Abdülkadir’in golleriyle kazanan Trabzonspor puanını 32’ye çıkararak sezonun ilk yarısını 3’üncü sırada tamamladı. Son sırada kalan Kayserispor’un golleri ise Kravets ve Ömer Uzun’dan geldi.

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