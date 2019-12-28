SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 8 gollü müthiş maç! Trabzon'da 9 yılın rekoru...
Trabzonspor Kayserispor özet! Trabzon’da gol yağmuru! (MAÇ ÖZETİ)
Trabzonspor

Trabzonspor Kayserispor özet! Trabzon’da gol yağmuru! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 17. haftada Trabzonspor Kayserispor karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı maçta Trabzonspor Kayserispor'u 6-2 yenmeyi başardı. Zor günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Kayserispor mücadeleye hocasız çıktı. İşte Trabzonspor Kayserispor maçı özeti...

28 Aralık 2019 19:32

Trabzonspor Kayserispor maçı 6-2 sona erdi. Zor günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Kayserispo’un hocasız çıktığı maçta Trabzonspor kazanarak son 9 yılın en iyi ilk yarı performansına ulaştı. Trabzonspor Medical Park Stadı’nda Kayserispor’u 6 golle geçerek zirve yarışında sürprize izin vermedi. Sörloth (2) , Sturridge(2), Nwakaeme ve Abdülkadir’in golleriyle kazanan Trabzonspor puanını 32’ye çıkararak sezonun ilk yarısını 3’üncü sırada tamamladı. Son sırada kalan Kayserispor’un golleri ise Kravets ve Ömer Uzun’dan geldi.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR ÖZET

Son güncelleme 19:32 | 28 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 15:00
2
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:30
5
-
1
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR