Taylan Antalyalı: ‘Uzun zamandır bu anı bekliyordum…’

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’ın, Antalyaspor’u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın yıldızlarından Taylan Antalyalı, açıklamalarda bulundu. İlk kez Galatasaray formasıyla bir maça ilk 11’de başlayan Taylan, “Uzun zamandır bu anı bekliyordum, yıllardır. Takım olarak iyi mücadele ettik. Futbol için zor bir zemin vardı. İyi mücadele ettik, farklı kazandık” dedi.
Maçı değerlendiren Taylan, “2019’un son maçıydı. Devreyi böyle farklı kapattığımız için mutluyuz. İkinci yarıda taraftara çok daha iyi bir Galatasaray seyrettireceğiz” yorumunu yaptı ve ekledi: “Bugün biraz da Falcao’ya yakın oynadık. Hocamız böyle istedi. İyi de oynadık. Elimden geleni yaptım. Aldığım her dakikada böyle yapmaya çalışıyorum. Umarım 2. yarıda da bunu sürdürürüm.”