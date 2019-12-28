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Süper Lig puan durumu: Maçlar gol yağmuruna sahne oluyor! İşte 17. hafta puan durumu…
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Maçlar gol yağmuruna sahne oluyor! İşte 17. hafta puan durumu…

Süper Lig'de ilk yarının son haftası nefes kesen maçlara sahne oluyor. Cuma ve Cumartesi günleri maçları adeta gol yağmuruna dönüştü. Oynanan maçların ardından puan tablosu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig puan durumu...

28 Aralık 2019 22:14

Süper Lig'de 17. hafta büyük heyecana ve bol gollü maçlara sahne oldu. Sivasspor’un henüz maçı oynamamasına rağmen ilk yarını lider olarak tamamlamayı garantilemesinin ardından. 5 golle kazanan Başakşehir de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş haftayı üç puanla kapatmasının ardında gözler Fenerbahçe maçına çevrildi.

Ligde devrenin son haftasında adeta gol yağmuru yaşanıyor. Şimdiye kadar Süper Lig’in 17. haftasında oynanan 5 maçta 28 gole imza atıldı.

İşte Süper Lig’in 17. haftasında şimdiye kadar oynanan 5 maçta alınan sonuçlar:

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:33 | 28 Aralık 2019
puan cetveli süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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