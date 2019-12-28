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Süper Lig

Stjepan Tomas: Bu takımda çok büyük değişiklik olacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Stjepan Tomas, ikinci yarıda takımda birçok değişiklik olacağını da belirtti.

28 Aralık 2019 23:55

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Galatasaray’a 5-0 kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Stjepan Tomas, Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, “Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık” diye konuştu.

Hırvat teknik adam, “İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor’da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:46 | 29 Aralık 2019
Antalyaspor galatasaray Stjepan Tomas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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