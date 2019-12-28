Senaryo kötü

Bu giriş Emin Çölaşan için, çünkü yazılarına hep böyle başlar…

MAÇA gelince, film senaryosu gibi başlıyorum, müsaade ederseniz…

GİRİŞ: Deplasman takımı Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin kırmızı kart görmesiyle, 10 kişi kaldı. Tam da Beşiktaş çok rahatladı derken, Gençlerbirliği gol attı. Bunun sebebi çok açık, üretici, iki yönlü oyuncusu olmayan bir takımın, kendi evinde geriye düşmesi…

GELİŞME: Sonra ne oldu? Sherlock Holmes dizileri gibi oldu, maç… Dakika 36, Gençlerbirliği dokuz kişi, ama önde… Ama Beşiktaş'ın oyun planı ne? Ne yapmak istiyor? Senaryo dedim ya, bu maçı Beşiktaş 3 puanla bitiremezse, herhalde film belli… Teknik direktör gider, yeni yapılanma olur. Ama bu Beşiktaş, biz yazarız, sessizlik olur, devre biter… Bir şey olmaz…

SONUÇ: Rakip dokuz kişi… Beşiktaş 3-1 öne geçti… Hollywood filmlerinin avantürü gibi oldu, maçın sonucu… Beşiktaş kazandı, ama biz gazetecilerin deyimiyle, kaybetse, haber olurdu bu film…

BEŞİKTAŞ, devre arası, özellikle orta alanda, mimar özellikli oyuncu bulamazsa, şampiyonluğa oynayamaz. Bu maç, net olarak bunu göstermiştir, bu oyundan anlayanlar için… Maç 4-1 bitti… 4-1 olur, 5-1 olur ama MİMAR lazım orta sahaya…

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