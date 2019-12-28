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Roma’da bulunan Yusuf Yazıcı, Memphis Depay’ı ziyaret 
Fransa Ligue 1

Roma’da bulunan Yusuf Yazıcı, Memphis Depay’ı ziyaret 

Tedavisi için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı, aynı klinikte ameliyat olan Memphis Depay'ı ziyaret etti.

28 Aralık 2019 15:15

Sakatlığı nedeniyle Roma’da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf’un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani’ye ameliyat olan Olimpik Lyon’un Hollandalı yıldızı Memphis Depay’ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

27 Aralık 2019 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya`da Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille`de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçirdiği sakatlığın tedavisi için İtalya`nın başkenti Roma`ya geldi. İlgili Haberi Oku

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Villa Stuart Spor Kliniği’nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi. Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik Lyon’un Hollandalı yıldızı Memphis Depay’a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay’dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma’da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği’nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Son güncelleme 15:15 | 28 Aralık 2019
Fransa Ligue 1 Lille Memphis Depay olympique lyon Yusuf Yazıcı
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