Rıdvan Dilmen ‘Arda Turan Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun’ dedi iki transferi daha açıkladı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısının son maçında Galatasaray’ın aldığı farklı mağlubiyeti Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin yapacağı transferler hakkında da konuştu. Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yaptığı yorumda “Arda Turan Galatasaray’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Arda Turan’ın Galatasaray’a yakın olduğunu sözlerine ekleyen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

“Arda Galatasaray’da tekrar ivme yakalar diye düşünüyordum. Duyum almadım ama Arda Turan gidiyor Galatasaray’a… İnşallah Galatasaray’da başarılı olur. Toparlarsa inşallah milli takıma da gider. Galatasaray’ın Arda’ya sahip çıkması önemlidir. Arda’nın da bunu iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Şimdi Arda el öpmese alınmayacak mıydı? 1.5 sene önce öpseydi ne olacaktı? Bu artık geride kaldı bundan sonra ne olur. Arda için 10 kere risk alınır. Arda bence devre arası kamp ile başlayacak. İyi bir Arda’yı Atletico Madrid oynattı da Galatasaray mı oynatamayacak? Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu Galatasaray’da bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda’dır. Arda Turan hayırlı uğurlu olsun Galatasaray’a.”

İKİ TRANSFERİ DAHA AÇIKLADI

Galatasaray’ın iki isimle de prensip anlaşmasına vardığını da iddia eden Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum. Fatih Terim, Seri ve Lemina'yı kesinlikle göndermez. Taylan'ın kafasını şuan allak bullak etti. Bu çocuk iyi oynadı. Galatasaray olmazsa olmaz transferi stoper. Linnes'i getirecek zaten. Bence iki tane stoper alması lazım ama bir tane kesin alması lazım. Taylan'ın performansı Selçuk İnan'ı geriye itecek. Belhanda'yı oturttu. Babel, Galatasaray'ın en önemli silahı… Formunda bir Babel ve Falcao hatta Feghouli bomba takım oluyor.”

Antalyaspor maçı hakkında da değerlendirmede bulunan Rıdvan Dilmen “Galatasaray güzel bir galibiyet aldı ve moral kazandı. Puanını 27 yaptı ben bu işte varım dedi. Ben bu zamana kadar ilk kez Seri’yi beğendim. Taylan kupa maçından sonra hocaya not bıraktı. Falcao devreye 2 gol ile girince morali düzelmiştir. Mariano bugün ilk asistini yaptı, Taylan ilkleri yaptı. İlk kez 5 attı Galatasaray” ifadelerini kullandı.