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Real Sociedad’ın ‘fake’ Odegaard transfer açıklaması
İspanya La Liga

Real Sociedad’ın ‘fake’ Odegaard transfer açıklaması

Real Sociedad'ın Martin Odegaard için yaptığı "fake" transfer açıklaması viral oldu.

SKOR DIŞ HABER 28 Aralık 2019 14:52

İspanya La Liga takımlarından Real Sociedad’ın yaptığı “fake” transfer açıklaması viral oldu. Real Madrid’ten kiralık olarak forma giyen, Norveçli genç yıldız adayı Martin Odegaard’ın Machester City’ye kiralandığını açıklayan San Sebastian ekibi herkesi şaşırttı.

Odegaard performansıyla sezonun ilk yarında dikkat çekti ve Real Madrid’e geri döneceği konuşuluyor.

Real Sociedad’tın internet sitesinde, “Kulübümüz ile Manchester City arasında Martin Odegaard’ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu 6 ay süresince Manchester City’de kalmaya hazırlanıyor. Mavi beyazlı ekip emeklerinden dolayı Martin’e teşekkür ediyor. Kendisi kulüpte geçirdiği süre boyunca profesyonelliği, adanması ve sadakati ile örnek olmuştur ve biz de başarılarının devamını diliyoruz. Önümüzdeki 6 ay boyunca medyada çıkacak haberler sebebiyle bu zorlu kararı almak zorundaydık. Dünya varmış!” şeklinde bir yazı yayımlandı.

Elbette bugün “1 Nisan Dünya Şaka Günü” değil. Ancak “Holy Innocents Day” (Kutsal Masumlar Günü) olarak anılan ve 28 Aralık’ta kutlanan bu gün, İspanyolca konuşulan ülkelerde 1 Nisan’a tekabül ediyor. Açıklama sosyal medya dünyasında viral olurken birçok etkileşim almayı başardı.

Son güncelleme 15:01 | 28 Aralık 2019
İngiltere Premier League ispanya la liga Manchester City Martin Ödegaard Real Madrid Real Sociedad
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
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5 Fenerbahçe
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