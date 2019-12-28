Matematiğe itiraz var

BİZ gazeteciler halkı doğru ve eksiksiz bilgilendirmek zorundayız. Bunu neden söylüyorum, dünkü yazımda Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Sportif AŞ arasındaki matematiğin kafa karıştırdığını belirtmiştim. İsim vermeyeceğim ama bir yönetici beni arayarak Ali Fatinoğlu'nun haksızlık yaptığını söyledi! Basın Meslek İlkeleri gereği ve ona da söz verdiğim için isim vermeden söylediklerini aynen aktarmak istiyorum:

GALATASARAY'DA basketbol ve voleybol dahil 14 amatör şube var. Buradaki sporcuların yediği yemeği, içtiği suyu, giydiklerini, ulaşım masraflarını, geliri olmayan derneğin kasasından karşılamak zorundayız. Yani bu şubelerin bir bütçeye ihtiyacı var. Şimdi halka açık bir şirketimiz var. Evet derneğe borç veriyoruz. SPK, Maliye ve denetleme kurulu bunları şart koşuyor. Biz mecburen faiz uyguluyoruz. Sportif AŞ bankadan kredi çekince faiz ödemiyor mu? Derneğe aktarılan para için de faiz uygulama mecburiyeti var. Bu yatırımcıyı memnun eder çünkü parayı çarçur etmiyoruz. Seçildiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı, voleybol şubesinin borçları vardı. Derneğin borcu kur farkından dolayı çok yükseldi. Hedefimiz derneğin borçlarını kademeli olarak azaltmak. Kesinlikle Ada'yı satmayız. Bütün kulüpler bu matematiği uyguluyor. Hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin bu düzen nedeniyle borçları bizim en az 4 katımız fazla…

BANA hiç kimse Mustafa Cengiz ve yönetiminin kişisel çıkar uğruna Ada'yı satacağına ikna edemez. Görüştüğüm yöneticiye açık açık Ada'nın elden gitme tehlikesinin olup olmadığını sordum. Aldığım net cevap şuydu: Ada bizim kırmızı çizgimizdir. Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasına Ada'yı teminat olarak istemelerine rağmen vermedik.

BİZ tarihe bir not düştük, takdir siz Sözcü okurlarının…

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