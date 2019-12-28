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MAÇ SONUCU | Wolverhampton 3-2 Manchester City
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Wolverhampton 3-2 Manchester City

Wolverhampton Manchester City maçı ile Premier League'de 19. hafta heyecanı devam etti. Nefes kesen maçta 12'de 10 kişi kalan City, 2-0 öne geçse de Wolves, inanılmaz bir dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

28 Aralık 2019 00:56

İngiltere Premier League’de 19. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton’a karşı bir şok yaşadı. Maçın 12. dakikasında Ederson’un atılmasıyla 10 kişi kalan City, 2-0 öne geçmesine rağmen rakibinin inanılmaz geri dönüşüne engel olamadı ve 3-2 mağlup oldu.

Yenilmez Wolves!

Manchester City, 38 puanda kaldı ve maç eksiği bulunan lider Liverpool’un 14 puan gerisine düştü. Wolves ise 30 puana çıktı ve inanılmaz geçirdikleri sezonda 5. sıraya yükselmiş oldu. Ligde yalnızca 3 kez yenilen Wolves namağlup Liverpool’dan sonra en az mağlup olan takım olma unvanını da korudu.

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Müsabakaya Wolves’te Raul Jimenez ile Adama Traore damga vurdu. Hem Jimenez, hem de Traore, birer gol ve asist kaydetti. City cephesinde ise Raheem Sterling’in 25 ve 50’deki golleri galibiyet için yetmedi. Sterling ve ilginç penaltı sekansı!

Wolves’a üç puanı, 55’te Adama Traore, 82’de Raul Jimenez ve 89’da Matt Doherty getirdi. 25’te City’nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Sterling, topu Rui Patricio’ya nişanladı ancak VAR penaltının tekrar edilmesine karar verdi. Topun başına yine Sterling geçti, Patricio yine başarılı oldu ancak bu kez seken topta Sterling ağları buldu ve ilginç anların sonunda takımını öne geçirdi.

Son güncelleme 00:56 | 28 Aralık 2019
Adama Traore İngiltere Premier League Manchester City raheem sterling Raul Jimenez Wolverhampton Wolverhampton Wanderers
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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