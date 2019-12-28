MAÇ SONUCU | Bursaspor Hatayspor 2-1 | Lidere ‘Timsah’ çelmesi!

TFF 1. Lig´in 17. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda lider Hatayspor´u ağırladı. ‘Timsahlar’ maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini mağlup etti.

İlk yarısı Yevgen Seleznov ve Caner Hüseyin Bağ´ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maçın ikinci yarısı nefes kesti. Her iki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı mücadelede son gülen Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar, 90+1. dakikada Burak Altıparmak´ın golüyle 2-1 galip geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor´un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Aldığı galibiyetle Bursaspor puanını 27´ye yükseltirken, Hatayspor 36 puanda kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90 5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk. 81 Ali Akman), Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznyov (Dk. 67 Özer Hurmacı)

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker (Dk. 76 Barbosa), Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Mirkan Aydın), Caner Hüseyin Bağ, Quali

Goller: Dk. 10 Seleznyov, Dk. 90+1 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 52 Burak Kapacak, Dk. 54 Emirhan Aydoğan, Dk. 69 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 90 4 Sadi Karaduman (Hatayspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 10′ Hatayspor´da orta alanda yapılan pas hatası sonrası araya giren Yevgen Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Seleznov, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0

15′ Kubilay Kanatsızkuş´un pasıyla topu önünde bulan Onur Atasayar´ın şutunda kaleci Akın Alkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 45′ Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Selim Ilgaz´ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Caner Hüseyin Bağ, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

48′ Seleznov'un pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kubilay'ın şutunu Akın son anda kornere çeldi.

58′ Rakiplerinden sıyrılan Rayane'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Çağlar, kornere tokatladı.

73′ Özer'in sol kanattan ceza sahası içerisine girer girmez vurduğu şutu Akın köşeden kornere çeldi.

75′ Sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Kubilay Kanatsızkuş´un yapmış olduğu kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına dönerken, topu önünde bulan Kubilay bir kez daha şansını kafayla denedi ancak meşin yuvarlak bu kez de uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

82′ Sol kanattan içeriye doğru gönderilen topa Bursaspor savunmasının müdahalesi yetersiz kaldı. Topu önünde bulan Gökhan Karadeniz bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Çağlar Şahin Akbaba ağlara yönelen topa son anda ayağıyla müdahale ederek mutlak golü önledi.

GOL! 90+1′ Sol kanattan gelişen atakta Onur Atasayar´ın orta şut karışımı yaptığı vuruş uzak kale direğine çarparak sekti ve kaleci Akın Alkan´ı yanılttı. Kale ağzında topu önünde bulan Burak Altıparmak ise yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.