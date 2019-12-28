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MAÇ SONUCU | Altınordu Menemenspor 1-0 | İzmir derbisinde tek gol
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altınordu Menemenspor 1-0 | İzmir derbisinde tek gol

Altınordu ile Menemenspor arasında oynanan İzmir derbisinde gülen ev sahibi oldu. Altınordu, penaltıdan bulduğu golle üç puana uzandı.

28 Aralık 2019 22:42
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Altınordu puanını 18’e yükseltirken, Menemenspor 28 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Yusuf Arslan dk. 85), Oğulcan Ülgün, Okan Derici (Burak İnce dk. 71), Hüseyin Üner, Anıl Koç (Onur Taha dk. 62), Yasin Ozan

Yedekler: Ali Emre, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Ali Mert, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Menemenspor: Selmani, Canberk Aydın (Sikiru Olatunbosun dk. 79), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Hüseyin Çolak dk. 70), Ali Keten (Diakite dk. 77), Mustafa Çeçenoğlu, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Taşkın Çalış, Ali Özgün

Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Halil İbrahim Sönmez, Onok

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Okan Derici (dk. 21 pen.) (Altınordu)

Kırmızı Kart: Ercan Coşkun (dk. 90+4) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Ali Özgün, Tayfun Aydoğan, Diakite (Menemenspor), Kerim Alıcı, Okan Derici, Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

19′ Gelişen Altınordu atağında defans arkasına atılan topa çıkan Menemenspor kalecisi Selmani, topu ıskalarken pozisyonun devamında topla buluşan Hüseyin Atakan'ın şutunu Menemenspor defansı kornere çıkardı.

20′ Menemenspor ceza sahasında gelişen pozisyonda Ercan'ın müdahalesiyle yerde kalan Kerim'in pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi.

GOL! 21′ Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

24′ Altınordu atağında sağ kanattan Kerim Avcı'nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl Koç'un şutunu Kaleci Selmani kurtardı.

30′ Hüseyin Atakan'ın sağ kanattan ortadasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Anıl Koç, topun gelişine vurdu ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

57′ Alberk Koç'un ceza sahası dışından vurduğu şutta Kaleci Erhan topu kornere çeldi.

87′ Sikiru'nun ceza sahası dışından vurduğu pozisyonda Kaleci Erhan topu güçlükle kornere çeldi.

Son güncelleme 22:42 | 28 Aralık 2019
altınordu menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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