Galatasaray’da 6 isim veda maçına çıkacak!

Galatasaray’da ilk devrenin son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde ayrılık rüzgarları esecek. Avrupa serüveni hazinle biten sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim, Ocak ayında bazı futbolcuların gönderileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isimlerin Nagatomo, Mariano, Seri, Jimmy, Emre Mor ve Belhanda olduğu kesin gibi. 6 futbolcu Türk Telekom Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların huzuruna son kez çıkacak.

BABEL DE GİDEBİLİR

Satış listesinde bulunan Belhanda, Nagatomo ve Mariano'dan bonservis bedeli elde edecek olan Galatasaray, Emre Mor ile Seri'nin kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Öte yandan Ryan Babel'in de ayrılması gündemde. Kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin de Roma'yla olan kiralık sözleşmesinin feshedilmesi yakın.

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CENGİZ İLE ÖZBEK EL SIKIŞTI

Galatasaray’ın başkanları arasındaki haciz krizi tatlıya bağlandı. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'le el sıkıştı. Yönetim, yapılan anlaşma gereği Özbek'e ilk olarak 7.5 milyon Euro ödeyecek ve bu şekilde bankalardaki bloke kalkacak. Böylece sarı-kırmızılılar, hızlı bir şekilde de borçsuzluk kağıtlarını toplayacak.

KAPANIŞ ASLANTEPE’DE

Son haftalarda düşüş yaşayan ve 5 maçta tek galibiyet elde eden Galatasaray, ilk devrenin kapanışını Antalyaspor karşısında yapacak. TT Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Cimbom'da Luyindama, Andone ve kadro dışı olan Nzonzi oynamayacak. Antalya'da ise Serdar Özkan, Aatif ve Diego gibi yıldızlar yok.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Celustka, Salih, Eren, Hakan, Chico, Amilton, Gelson, Doğukan, Blanco

Saat: 20.00

Stat: Türk Telekom

Hakem: Abdulkadir Bitigen