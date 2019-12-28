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Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ilk yarıyı kapatıyor…
Süper Lig

Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ilk yarıyı kapatıyor…

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı 11 kere de merabere bitti. Süper Lig'de ilk devre biterken Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

28 Aralık 2019 10:45

Galatasaray, 24 puanla 7. sırada yer alırken Antalyaspor ise 14 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Galatasaray Antalyaspor maçı ilk devreyi 3 puanla kapatmak isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray Antayaspor maçının saati ve kanalına dair ayrıntılar…

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’ndaki müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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GALATASARAY’DA BAZI İSİMLER İÇİN VEDA MAÇI

Galatasaray'da ilk devrenin son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde ayrılık rüzgarları esecek. Avrupa serüveni hazinle biten sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim, Ocak ayında bazı futbolcuların gönderileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isimlerin Nagatomo, Mariano, Seri, Jimmy, Emre Mor ve Belhanda olduğu kesin gibi. 6 futbolcu Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılı taraftarların huzuruna son kez çıkacak.

Son güncelleme 10:45 | 28 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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