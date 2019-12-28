Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray ilk yarıyı kapatıyor…

Galatasaray, 24 puanla 7. sırada yer alırken Antalyaspor ise 14 puanla küme düşme hattında bulunuyor. Galatasaray Antalyaspor maçı ilk devreyi 3 puanla kapatmak isteyen iki takım için de büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray Antayaspor maçının saati ve kanalına dair ayrıntılar…

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’ndaki müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’DA BAZI İSİMLER İÇİN VEDA MAÇI

Galatasaray'da ilk devrenin son karşılaşması olan Antalya mücadelesinde ayrılık rüzgarları esecek. Avrupa serüveni hazinle biten sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim, Ocak ayında bazı futbolcuların gönderileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isimlerin Nagatomo, Mariano, Seri, Jimmy, Emre Mor ve Belhanda olduğu kesin gibi. 6 futbolcu Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılı taraftarların huzuruna son kez çıkacak.