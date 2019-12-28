Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın | GS Antalya canlı izle

Galatasaray Antalyaspor canlı! Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig’de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında 24 puanlı Aslan, kazanarak merakla beklenen transfer dönemi öncesinde zirveden kopmamak istiyor. Topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor ise bir sürprize imza atarak tehlike bölgesinden çıkmanın peşinde. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Selçuk İnan, Belhanda, Ömer Bayram, Falcao, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Ferhat, Angelo, Eren, Celutska, Sangare, Chico, Serdar, Hakan, Chahechouhe, Blanco, Amilton

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Ev sahibinde tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemiyor. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim’den görev bekliyor. Konuk ekip Antalyaspor’da ise Harun Kavaklıdere sakatlığı sebebiyle kadroda yok.