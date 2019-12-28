SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzon'da goller peş peşe! 2 oldu...
Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın | GS Antalya canlı izle
Süper Lig

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın | GS Antalya canlı izle

Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de ilk yarının son haftası olan 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Aslan, devreyi seyircisi önünde üç puanla tamamlamak istiyor.

28 Aralık 2019 18:11

Galatasaray Antalyaspor canlı! Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig’de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında 24 puanlı Aslan, kazanarak merakla beklenen transfer dönemi öncesinde zirveden kopmamak istiyor. Topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor ise bir sürprize imza atarak tehlike bölgesinden çıkmanın peşinde. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Selçuk İnan, Belhanda, Ömer Bayram, Falcao, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Ferhat, Angelo, Eren, Celutska, Sangare, Chico, Serdar, Hakan, Chahechouhe, Blanco, Amilton

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Ev sahibinde tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemiyor. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim’den görev bekliyor. Konuk ekip Antalyaspor’da ise Harun Kavaklıdere sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

Son güncelleme 18:11 | 28 Aralık 2019
Antalyaspor galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 15:00
2
-
2
Denizlispor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 17:30
4
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR