Fatih Terim’den Arda Turan sorusuna yanıt: ‘Bana göre Arda Turan…’

Galatasaray, Süper Lig’de 17. haftasında konuğu Antalyaspor’u 5-0’lık skorla mağlup ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hem geride kalan devreyi hem de karşılaşmayı değerlendirdi. Terim, “Güzel bir oyunla, bol gollü ve net bir galibiyet aldık. İyi oynadık, oyuncularımı kutluyorum. İnşallah 2. devre, bu Galatasaray’a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

Arda Turan hakkında soruları da yanıtlayan Terim, “Arda Turan ile özel hayattaki ilişkimiz ile futboldaki ilişkimiz farklı. Bunu ayıralım. Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray’da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Bana göre Arda Turan futbolu Galatasaray’da bırakmalı. Biri hak edecekse bu Arda Turan’dır” dedi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Terim, “Benim hayallerim, isteklerim, rüyalarım, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa’da Galatasaray’ın da hedefleri, benim de hedeflerim de bitmez. Birçok maçta belki de 2. yarılar olmasaydı çok fazla puanla kapatabilirdik! Ama çoğu maçta da iyi oynamadık, bunu kabul etmek lazım” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 5-0 Antalyaspor Galatasaray Antalyaspor maçı ile Süper Lig`de ilk yarının son haftası olan 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Aslan, Taylan Antalyalı ve Radamel Falcao`nun performansıyla alkış aldığı maçta rakibini 5-0 yendi ve sezonun en farklı galibiyetiyle 2019`u seyircisinin önünde moralli bir şekilde noktaladı! İlgili Haberi Oku

Sözlerine, “Elmander, Melo veya Ujfalusi, başkaları gibi, herkes geliyor ve bizimle beraber oluyor, bu önemli. Bu havayı, bu atmosferi yakalamak lazım. 3 kupada oynamak, sadece Türkiye Ligi oynamaktan zor, bunu kabul edelim. Haftada 1’e dönünce biz de kendimize bakalım” şeklinde devam eden deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle noktaladı:

ISI HARİTASI

“Şartlar eşit olduğunda da bir bakalım Galatasaray’a. Oynadığımız grup, kategori, eski formunda olmasa da o takımlar, ağır gruptu. 15 maça yakın santrforsuz oynadık. Buna rağmen biz hatalıyız, biz daha fazla puan almalıydık. Daha iyi sonuçlar almalıydık, bu kesin. Planımız ve programımız zaten yapılmış. Sayın başkan ve yöneticilerle oturacağız ve ortaya her zamanki gibi doğru şeyler koyacağız.”