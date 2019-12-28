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Fatih Karagümrük’te Giray Bulak dönemi sona erdi
TFF 1.Lig

Fatih Karagümrük’te Giray Bulak dönemi sona erdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 1 ay önce göreve getirilen teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

28 Aralık 2019 17:20

Fatih Karagümrük’ün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz.”

25 Kasım’da göreve gelen Giray Bulak yönetiminde Fatih Karagümrük 7 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı.

Son güncelleme 17:20 | 28 Aralık 2019
Giray Bulak karagümrük tff 1.lig
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