Euroleague’den Fenerbahçe Beko aleyhine hakem hatası itirafı! Bu iki oldu!

EuroLeague yönetimi resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Fenerbahçe Beko’nun Valencia’ya 100-98 mağlup olduğu maçta Fenerbahçe aleyhine, skora etki eden bir hakem hatası yapıldığını açıkladı. Uzatma bölümünde bitime 8 saniye kala kazananı belirleyen Jordan Loyd’un basketinde verilen savunma faulü kararının yanlış olduğunu ve hücum faul verilmesi gereken pozisyonda hakemlerin yanlış karar verildiği açıklandı.
Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe’nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti.