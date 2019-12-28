Euroleague’den Fenerbahçe Beko aleyhine hakem hatası itirafı! Bu iki oldu!

EuroLeague yönetimi resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Fenerbahçe Beko’nun Valencia’ya 100-98 mağlup olduğu maçta Fenerbahçe aleyhine, skora etki eden bir hakem hatası yapıldığını açıkladı. Uzatma bölümünde bitime 8 saniye kala kazananı belirleyen Jordan Loyd’un basketinde verilen savunma faulü kararının yanlış olduğunu ve hücum faul verilmesi gereken pozisyonda hakemlerin yanlış karar verildiği açıklandı.

Panathinaikos maçı sonrasında da benzer bir açıklama yayınlayan EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe’nin mağlubiyetinde hakemlerin yanlış kararının etkisinin olduğunu itiraf etmişti. Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia Basket | Euroleague Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ile Euroleague`de normal sezon heyecanı devam etti. Temsilcimiz ilk üç periyodunu önde götürdüğü ve son çeyreğe 70-59 önde girdiği maçta rakibinin 84-84 ile maçı uzatmasına engel olamadı. Uzatmada üstün oynayan Fenerbahçe yine rakibinin dönüşüne engel olamadı ve üst üste hatalarla parkeden 100-98 mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku