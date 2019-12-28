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De Colo 0.4 saniye kala maçı tuttu! Müthiş çaba galibiyete yetmedi…
Euroleague

De Colo 0.4 saniye kala maçı tuttu! Müthiş çaba galibiyete yetmedi…

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko sahasında Valencia takımını konuk ederken son saniyede inanılmaz bir basket atıldı. Fenerbahçe 0.4 saniye kala De Colo'nun attığı sayı ile maçı uzatmaya taşıdı. Fenerbahçe Beko sahadan 100-98 mağlup ayrıldı. Colo 31 sayı ile maçın en skorer ismi oldu ama Fransız yıldızın çabası galibiyete yetmedi.

28 Aralık 2019 00:42

Euroleague'de normal sezonun 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i konuk etti. Özellikle Avrupa sahnesinde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Valencia Basket'e şoka eden son dakika performansıyla 98-100'lük skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin uzun süre önde götürdüğü maçın son çeyreğinde Valencia farkı eritti. İspanyol ekibi 0.4 saniye kala attığı sürpriz bir basket ile 85-82 öne geçti. Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic mola aldı..

0.4 saniye kala başlayan oyunda De Colo pota altında attığı basket ile takımına adeta hayat verdi. Fenerbahçe Beko’yu uzatmaya taşıyan De Colo’nun basketi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bulunan seyirciyi de coşturdu. Maçı Fenerbahçe için tutan basketi atan De Colo’nın inanılmaz basketi gecenin hareketi olarak gösterildi ancak uzatmalarda istediğini alamayan temsilcimiz sahadan 100-98 mağlubiyetle ayrıldı.

Son güncelleme 00:42 | 28 Aralık 2019
De Colo euroleague Fenerbahçe Beko valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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