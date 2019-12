Chris Silva’ya duygulandıran sürpriz! Annesini 3 yıl sonra görünce…

NBA takımlarından Miami Heat’in oyuncusu Chris Silva, Indiana Pacers’la oynayacakları maç öncesi şut antrenmanın hoş bir sürprizle karşılaştı. 3 senedir Gabon’da yaşayan annesini görmeyen oyuncuya annesi sürpriz yapınca Chris göz yaşlarına boğuldu.

Amazing story. Heat C Chris Silva sees his mom for the first time in three years after walk around today pic.twitter.com/D78mGbJmLi

— Will Gottlieb (@wontgottlieb) December 28, 2019