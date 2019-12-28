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Chris Silva’ya duygulandıran sürpriz! Annesini 3 yıl sonra görünce…
NBA

Chris Silva’ya duygulandıran sürpriz! Annesini 3 yıl sonra görünce…

Miami Heat oyuncusu Chris Silva'ya, annesi Indiana Pacers maçı öncesinde sürpriz yaptı. Ailesinin Gabon'da yaşaması sebebiyle 3 senedir göremediği annesiyle karşılaşan oyuncu duygusal anlar yaşadı.

SKOR DIŞ HABER 28 Aralık 2019 10:47

NBA takımlarından Miami Heat’in oyuncusu Chris Silva, Indiana Pacers’la oynayacakları maç öncesi şut antrenmanın hoş bir sürprizle karşılaştı. 3 senedir Gabon’da yaşayan annesini görmeyen oyuncuya annesi sürpriz yapınca Chris göz yaşlarına boğuldu.

Silva Gabon’dan önce New Jersey’e gelmiş, ardından üniversite için South Carolina’ya yerleşmişti. Genç oyuncu draft olmamasına karşın ligde kendisine kontrat bulabilmişti. Heat koçu Erik Spoelstra, “Korkutucu olmalı. Bambaşka bir ülkeden, dilini bilmediğinde bir yere gelip hangi yönde ilerleyeceğinden emin olamayarak ilerlemeye çalışmak hiç kolay değil. Ayrıca bu süreçte en yakınlarının desteğine de mesafeler sebebiyle ulaşamıyordu. Hikayesini dinlerseniz, ona kendi macerasında yardım edebilmek istiyorsunuz. Silva işte bu kadar yüksek kalitede biri” demişti.

Silva, “Bulunduğum şehirde saatlerce koşarak tur atabileceğim bir yer bulmaya çalışırım. Koşarken de hep ailemi düşünürüm. Birbirimizden uzakta olmamız beni zorluyor. Ama yorgunluk hissini kabul etmiyorum. Yorulduğumu düşündüğümde daha fazla çalışıyorum” diyor. Gabonlu oyuncuyu Amerika’ya geldiğinden beri ailesinden kimse canlı izleyememişti.

NBA Başkanı Adam Silver’ın desteğiyle 10 bin kilometre uzaktan gelen Silva’nın annesi, oğluna güzel bir sürpriz yapmış oldu. Silva, Miami Heat’te iki taraflı kontrat ile oynuyor. Heat ile draft sonrası sözleşme imzalayan oyuncu 3,8 sayı ve 3,6 ribaund ortalamalar tutturmuştu.

Son güncelleme 12:05 | 28 Aralık 2019
Chris Silva Indiana Pacers miami heat NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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