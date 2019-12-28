CANLI YAYIN | Trabzonspor 1-0 Kayserispor (ilk yarı oynanıyor)

Trabzonspor Kayserispor maçını SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz… Lider Sivasspor ile arasında 5 puan bulunan Trabzonspor ligde ilk devrenin kapanışında seyircisi önünde Kayserispor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta ecel terleri döktüğü Konya deplasmanından galibiyeti tek golle çıkaran bordo mavililer ilk yarının son sınavında sürpriz yaşamak istemiyor.

GOOOL! 7’inci dakikada Trabzonspor Norveçli golcüsü Sörloth ile 1-0 öne geçti. ‘Kuzeyin Kralı’ lakaplı futbolcu bu sezon 11’inci golüne ulaştı!

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

ISI HARİTASI

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

Trabzonspor ilk 11’i : Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

Kayserispor ilk 11’i: İsmail, Ramazan, Ömer, Mert Kula, Yasir, Osman, Djedje, Hasan Hüseyin, Ziya, Emre Demir, Kravets

SON 9 YILIN EN İYİ İLK YARI DERECESİNE ULAŞACAK

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek olan Trabzonspor 2019 yılının son maçını kazanarak yeni yılda şampiyonluk planlarını daha moralli yapmayı planlıyor. Evinde oynadığı son iki maçta Galatasaray ile 1-1 kalan ve Denizlispor’a ise 2-1 kaybederek 5 puan kaybeden bordo-mavililer Kayserispor’u yenerek bu kötü seriyi de sonlandırmayı hedefliyor. Ligde 29 puan ile 3. sırada yer alan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 32 puana ulaşarak son 9 sezonun da en iyi ilk yarı derecesini elde etmiş olacak.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

MAÇ BAŞLIYOR

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak…

2019 YILINDA 50’NCİ RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, 2019 yılında sahasında konuk edeceği Kayserispor maçıyla birlikte 50’nci resmi maçına çıkacak. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere söz konusu yılda 49 maçına çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 24 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer Süper Lig’de 18, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 4 galibiyeti elde ederken, Avrupa’da ise 2 kez kazandı.

KAYSERİSPOR’DA 10 EKSİK!

Konuk ekip Kayserispor, Trabzon’a 10 eksikle geldi. Sakatlıkları bulunan Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi maç kadrosuna alınmazken cezalı Miguel Lopes de Trabzon’a götürülmedi.

Bordo-mavili ekipte ise sakatlığı süren Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezalısı Yusuf Sarı da müsabakada formayı terletemeyecek..

TRABZONSPOR VE KAYSERİSPOR 45. RANDEVUDA

Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig tarihinde 44 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor 27 kez kazandı. Kayserispor ise 7 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Trabzonspor 80 gol atarken Kayserispor ise 44 gol atabildi.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan 1997/1998 sezonunda Kayseri’de oynanan ve 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip 5-6’lık sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig’e veda etmişti. İki takım arasında Trabzon’da 1994/1995 sezonunda oynanan maçta da 7 gol atılmıştı ve Bordo Mavililer 5-2 kazanmıştı. Geçen sezon Kayseri’de oynanan maçı 2 golle yenik tamamlayan kayserispor, deplasmnanda da 4-2 mağlup olmuştu.