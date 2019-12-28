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Beşiktaş’ta tatil başladı! Kamp programı…
Süper Lig

Beşiktaş’ta tatil başladı! Kamp programı…

Beşiktaş'ın Antalya kampı öncesinde 6 günlük tatili başladı. Siyah-beyazlılar, Mezokövesd-Zsory ve Altınordu ile hazırlık maçları yapacak.

28 Aralık 2019 09:52

Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen Beşiktaş’ta devre arası tatili başladı.

Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan siyah-beyazlı takım, 6 gün izin yapacak.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü toplanıp Antalya’ya gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba günü Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak.

Beşiktaş, Altınordu karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönecek.

Son güncelleme 09:52 | 28 Aralık 2019
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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