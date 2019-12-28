Başakşehir Kasımpaşa özet! Başakşehir farklı geçti! (MAÇ ÖZETİ)

Ligde ilk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini farklı mağlup ederek liderlik yarışında haftayı kayıpsız tamamladı. Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba (2), Crivelli, Fernandes (Kendi kalesine) ve Elia atarken, Kasımpaşa'nın tek golü penaltıdan Quaresma'dan geldi.

Maça fırtına gibi başlayan ve ilk 6 dakikada iki gol birden bulan, yarım saat dolmadan skoru 4-0'a getiren Medipol Başakşehir, daha sonra oyunun kontrolünü eline alarak rahat bir galibiyete imza attı. Medipol Başakşehir, bu galibiyetle ligin devre arasında ikinci sırada girmeyi garantiledi.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA ÖZET