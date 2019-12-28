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Başakşehir Kasımpaşa özet! Başakşehir farklı geçti! (MAÇ ÖZETİ)
Kasımpaşa

Başakşehir Kasımpaşa özet! Başakşehir farklı geçti! (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Rakibini 5-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. İşte Başakşehir Kasımpaşa özeti...

28 Aralık 2019 21:28

Ligde ilk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini farklı mağlup ederek liderlik yarışında haftayı kayıpsız tamamladı. Medipol Başakşehir'in gollerini Demba Ba (2), Crivelli, Fernandes (Kendi kalesine) ve Elia atarken, Kasımpaşa'nın tek golü penaltıdan Quaresma'dan geldi.

Maça fırtına gibi başlayan ve ilk 6 dakikada iki gol birden bulan, yarım saat dolmadan skoru 4-0'a getiren Medipol Başakşehir, daha sonra oyunun kontrolünü eline alarak rahat bir galibiyete imza attı. Medipol Başakşehir, bu galibiyetle ligin devre arasında ikinci sırada girmeyi garantiledi.

BAŞAKŞEHİR KASIMPAŞA ÖZET

Son güncelleme 21:28 | 28 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
17 9 33
3 Trabzonspor
17 9 32
4 Besiktas
17 9 30
5 Fenerbahçe
16 8 28
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