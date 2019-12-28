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CANLI | Başakşehir Kasımpaşa (İlk yarı oynanıyor)
Süper Lig

CANLI | Başakşehir Kasımpaşa (İlk yarı oynanıyor)

Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde bulunan ve 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detaylarını haberimizde ve canlı anlatımımızda bulabilirsiniz. Medipol Başakşehir, henüz maçın 2. dakikasında Demba Ba ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 6. dakikada Crivelli ile farkı ikiye çıkardı.

28 Aralık 2019 16:32

Süper Lig’in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan… Maç saat 17.30’da başladı. Ligde 14 haftadır yenilmeyen ev sahibi ekip 30 puanla 2. sırada, konuk takım ise 15 puanla 14. sırada bulunuyor.

Öte yandan adı Galatasaray ile anılan Arda Turan ise Başakşehir’in 21 kişilik maç kadrosunda yer almıyor.

KADROLAR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan, Elia, Crivelli, Visca, Demba Ba

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafes, Aytaç, Jorge Fernandes, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam

Son güncelleme 17:36 | 28 Aralık 2019
Kasımpaşa Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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