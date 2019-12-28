MAÇ SONUCU | Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Süper Lig’in 17. haftasında Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Geçen hafta Alanyaspor’a 5-1 yenilen Denizlispor’da Barrow 10. dakikada kırmızı kart gördü.

Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Zeki’nin duran toptan yaptığı ortaya Mustafa Yumlu iyi yükselerek konuk takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının duraklama dakikalarında Denizlispor kopya bir gol daha attı! 45+1’de yine Zeki Yavru duran toptan ortaladı bu kez Rodallega topu filelere gönderen isim oldu: 2-0. 10 kişi kalmasına rağmen rakibi karşısına öne geçen Denizlispor bu üstünlüğünü koruyamadı.

Ankaragücü’nde uzun süren sakatlığını atlatan Oscar Scarione 57. dakikada oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi. Arjantinli futbolcu 66. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Rakip savunmayı çaresiz bırakan Scarione skoru 2-1 getirerek Ankaragücü’nü umutlandırdı.

Dakikalar 84’ü gösterdiğinde Oscar Scarione’den harika bir gol daha geldi! Yetenekli oyuncu ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruş yaparak Stachowiak’ı avladı: 2-2.

Maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 17. sıradaki Ankaragücü 12 puana, 11. sıradaki Denizlispor ise 22 puana yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Yukatel Denizlispor’da Barrow’un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow’a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Sedat Ağçay’ın sağdan ortasında, Faty’nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru’nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill’in vuruşunda top auta gitti.

45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2’ye çıkardı. Zeki Yavru’nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou’nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione’nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou’nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill’in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione’nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Pazdan’ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.