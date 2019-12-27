SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener de ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi!
Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya’da
Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya’da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçirdiği sakatlığın tedavisi için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

27 Aralık 2019 18:14

Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle İstanbul’dan Roma’ya gelen Yusuf Yazıcı, ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatının planlandığı Villa Stuart kliniğine geçti. Milli oyuncu, İtalya’da pek çok kulübün oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdiği ve sporcu sağlığı alanında öne çıkan bir klinik olan Villa Stuart’ta, operasyonunu gerçekleştirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile görüştü.

Yusuf’un kontrollerden geçtiği ve yarın sabah ameliyat edileceği öğrenildi.

Lille’in Monaco’ya 5-1 yenildiği lig maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf Yazıcı’nın, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Son güncelleme 18:14 | 27 Aralık 2019
ameliyat italya Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
Yarın - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR