SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Basın tarihine kara leke! Sözcü’ye gazetecilik cezası!
Yıldız futbolcu Lamborghini ile kaza yaptı! Görenleri şaşkına çeviren manzara…
İngiltere Premier Lig

Yıldız futbolcu Lamborghini ile kaza yaptı! Görenleri şaşkına çeviren manzara…

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United forması giyen Michail Antonio, 210 bin Pound değerindeki Lamborghini marka arabasıyla bir evin bahçesine daldı. Arabanın içinden kardan adam kostümüyle çıkan Antonio görenleri şaşkına çevirdi.

SKOR DIŞ HABER 27 Aralık 2019 11:43

İngiltere’de West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Michail Antonio ilginç bir kazaya karıştı.

29 yaşındaki yıldız futbolcu 210 bin Pound değerindeki Lamborghini marka aracıyla Londra’nın Balham ilçesindeki bir evin bahçesine daldı.

Kaza sonrası olay yerine toplananlar, arabanın içinden kardan adam kostümüyle çıkan Antonio’yu şaşkınlık içinde izledi.

Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio’nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Ünlü futbolcunun bahçesine daldığı evde yaşayan YouTuber Kia Rosina, “Akşam yemeği hazırlıklarını tamamlamak üzereydim ve sofrayı kuruyordum. Bir anda korkunç bir gürültü duydum ve ev titredi” diyerek olayı anlattı.

Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 2015 yılında 9,5 milyon Euro’ya Nottingham Forest’tan transfer edildi.

Hemen evden dışarı çıktığını söyleyen Rosina, “Gördüğüm manzara sonrası şoke oldum. Bahçemize bir Lamborghini girmiş ve içinden kardan adam kostümlü biri çıkmıştı” şeklinde konuştu.

Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamada, “25 Aralık akşamı saat 18.36’da Balham’dan aldığımız telefonda, bir otomobilin evin bahçesine girdiği ihbarı üzerine olay yerine gittik. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tabelanın ardından evin bahçesine dalmıştı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmadı” denildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Son güncelleme 12:01 | 27 Aralık 2019
Michail Antonio
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
Yarın - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR