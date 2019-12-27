SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Basın tarihine kara leke! Sözcü’ye gazetecilik cezası!
İtalya Serie A

Ve Zlatan Ibrahimovic teklifi kabul etti! Yeni adresi…

Bir süredir İtalyan devi Milan ile transfer görüşmesi yapan Zlatan Ibrahimovic, kırmızı siyahlı ekiple anlaşma sağladı. 38 yaşındaki İsveçli forvet, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan ile 6 aylık sözleşme imzalayacak.

SKOR DIŞ HABER 27 Aralık 2019 10:34

İtalya Serie A devi Milan, Zlatan Ibrahimovic transferinde mutlu sona ulaştı. İtalya basınında çıkan haberlerde, bir süredir görüşmelerin devam ettiği ve Zlatan Ibrahimovic’in Ocak ayında Milan’a transfer olmayı kabul ettiği belirtildi.

Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından Milan’ın kendisine yaptığı 6 aylık sözleşme teklifini kabul eden Zlatan Ibrahimovic’in 48 saat içerisinde resmi yanıtını vereceği ifade edildi.

Salı ve Çarşamba günü yapılan yoğun görüşmelerin ardından sözleşmenin detayları da belirlenirken, Zlatan’ın 15 Ocak’ta İtalya Kupası’nda SPAL ile oynanacak maçta statta olması bekleniyor.

Başarılı golcü daha önce 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan forması giymişti.

Son olarak ABD’de LA Galaxy forması giyen İsveçli forvet, MLS’te çıktığı 31 maçta 31 gol atıp 8 asist yaptı.

22 Aralık 2019 Ibrahimovic`e öfke dinmiyor! İsveç`in Malmö kentinde bulunan Zlatan Ibrahimovic heykeline bir saldırı daha gerçekleştirildi. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 10:37 | 27 Aralık 2019
milan Zlatan Ibrahimovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:30
-
Gençlerbirligi
Ankaragücü
Yarın - 15:00
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR