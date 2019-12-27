Ve Zlatan Ibrahimovic teklifi kabul etti! Yeni adresi…

İtalya Serie A devi Milan, Zlatan Ibrahimovic transferinde mutlu sona ulaştı. İtalya basınında çıkan haberlerde, bir süredir görüşmelerin devam ettiği ve Zlatan Ibrahimovic’in Ocak ayında Milan’a transfer olmayı kabul ettiği belirtildi.

Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından Milan’ın kendisine yaptığı 6 aylık sözleşme teklifini kabul eden Zlatan Ibrahimovic’in 48 saat içerisinde resmi yanıtını vereceği ifade edildi.

Salı ve Çarşamba günü yapılan yoğun görüşmelerin ardından sözleşmenin detayları da belirlenirken, Zlatan’ın 15 Ocak’ta İtalya Kupası’nda SPAL ile oynanacak maçta statta olması bekleniyor.

Başarılı golcü daha önce 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan forması giymişti.

Son olarak ABD’de LA Galaxy forması giyen İsveçli forvet, MLS’te çıktığı 31 maçta 31 gol atıp 8 asist yaptı.

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