Tehlikeli matematik!

Kulüplerimiz, tarihlerinde olmadığı kadar önemli bir darboğazdan geçiyor.

Bu anlamda özellikle Galatasaray'da çok fazla tartışılan detay var.

Mustafa Cengiz yönetiminin, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Sportif AŞ arasındaki matematiği, camiada kafa karışıklığına sebep oldu. Konu ile ilgili olarak en çarpıcı tespit, son seçimde Galatasaray başkan adayı olan Ali Fatinoğlu'ndan geldi.

İşte Fatinoğlu'nun ses getirecek tespitleri:

“SPK'YA tabi olan Sportif AŞ sadece Galatasaray Futbol Takımı'nın gelir ve giderlerinden sorumludur. Galatasaray'ın gerçek sahibi ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'dir. Mustafa Cengiz yönetimi borsaya açık Sportif AŞ'den Spor Kulübü Derneği'ne faiz faturası kesmiştir. Kesmeye de devam etmektedir. Böylece kulüp, Sportif AŞ'ye borçlanmıştır. Bu borcun nasıl ödeneceği, başlı başına bir gündem maddesidir.

Dernek , bu faiz borcunu ödeyebilecek güce sahip değildir. Bu gerçeğe rağmen Sportif AŞ her ay faiz faturası keserek borcu yükseltmektedir. Sportif AŞ'nin halka açık şirket olması nedeniyle alacağını silmek ya da istememek gibi bir lüksü yoktur. Parayı alamadığı takdirde Sportif AŞ, derneğe haciz işlemi başlatmak mecburiyetindedir.

Dernek, borcunu nakit olarak ödeyemeyeceği için, kulübün malı olan Galatasaray Adası, Florya arazisi ve Sportif AŞ'deki hisselerin göz göre göre satılmasına doğru gidiyoruz. Bu borçlanma planlamasıyla Mustafa Cengiz ve yönetimi bilerek ya da bilmeyerek çok tehlikeli bir süreci başlatmıştır. Galatasaray Adası, yıkılması sebebiyle zaten ciddi bir değer kaybına uğramıştır. Adanın değerinin ekspertiz yolu ile tespit edilip yarı fiyatına hacizle satılması tehlikesi ile karşı karşıyayız.”

Fatinoğlu’nun tespitleri ‘tehlikeli bir matematiği' işaret ediyor. Bence camia, bu uyarıları dikkate almalı.

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