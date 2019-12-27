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Red Bull M.E.O.‘da şampiyon belli oluyor
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Red Bull M.E.O.‘da şampiyon belli oluyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., Clash Royale oyununda en iyiyi bulmaya çok yakın. Red Bull M.E.O.’da çevrimiçi elemeler 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 4 eleme sonucunda rakiplerini geçmeyi başaran 32 oyuncu 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek büyük finalde şampiyon olmak için mücadele verecek. Finalde şampiyon olacak oyuncu, İspanya’daki Dünya finalindeTürkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak.

27 Aralık 2019 17:48

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O.‘da 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenen 4 çevrimiçi eleme sonucunda Clash Royale’de finale kalan 32 oyuncu belli oldu. 32 oyuncu, 28 Aralık tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek büyük finalde birbirlerine meydan okuyacak.

Türkiye şampiyonu olacak oyuncu, İspanya’da düzenlenecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali'ne katılmaya hak kazanacak. Büyük final ünlü yayıncalar Rozetmen ve Oyun Gemisi'nin sunumlarıyla twitch.tv/redbulltr adresinden naklen yayınlanacak.

37 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonu 2020 yılının Nisan ayında İspanya'daki Dünya Finali’nde belli olacak. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye redbull.com.tr/meo adresinden ulaşabilirler.

Son güncelleme 17:48 | 27 Aralık 2019
Clash Royale Red Bull M.E.O.
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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