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İtalya Serie A

Milan transferi resmen açıkladı! Zlatan İbrahivovic geri döndü…

Bir süredir İtalyan devi Milan ile transfer görüşmesi yapan Zlatan Ibrahimovic, kırmızı siyahlı ekiple anlaşma sağladı. 38 yaşındaki İsveçli forvet, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan ile sezon sonuna kadar el sıkıştı. İtalyan devi transferi resmen açıkladı...

27 Aralık 2019 21:04

Milan, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon Euro bonservis bedeli vereceği belirtiliyor.

Zlatan'ın 15 Ocak'ta İtalya Kupası'nda SPAL ile oynanacak maçta statta olması bekleniyor.

Başarılı golcü daha önce 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Milan forması giymişti. Son olarak ABD'de LA Galaxy forması giyen İsveçli forvet, MLS'te çıktığı 31 maçta 31 gol atıp 8 asist yaptı.

Milan twitter hesabından yaptığı paylaşımla transferi resmen duyurdu.

Son güncelleme 21:04 | 27 Aralık 2019
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