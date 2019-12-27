Hamza Hamzaoğlu: ‘Çifte standart yüzünden…’

Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçında deplasmanda Beşiktaş’a 4-1’lik skorla mağlup olan ve maçı 9 kişi tamamlayan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, özellikle Nadir Çiftçi’nin gördüğü kırmızı karta isyan etti. Hamzaoğlu, “Önceki faulü vermezseniz, oyuncu sinirlenir, alışkanlıktan ağzından bir şey çıkabilir. Doğru değil ama oyuncuyu da anlamak lazım” dedi.

Rıdvan Dilmen: Helal olsun, Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar Süper Lig`de ilk devrenin kapanışında Beşiktaş Gençlerbirliği`ni 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen 1 gol, 3 asistle oynayan Atiba için çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Hamzaoğlu, “Konuşayım mı diye çok düşündüm ama bir şeyler söylemek gerekiyor. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm, burada da çevirsinler demiyorum, orada da çevirmesinler diyorum. Yasin’e çıkan kırmızı kart neyse, pozisyon gereği. Bu çifte standart yüzünden bu hale geliyoruz” ifadelerini kullandı.