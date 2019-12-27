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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sporculara müjde
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sporculara müjde

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli personel konusunda Resmi Gazete'de yeni yasayı yayımlayarak, uluslararası şampiyonalarda veya Olimpiyatlar'da ilk 3'e giren milli sporculara istihdam olanağı getirdi.

27 Aralık 2019 13:44

Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3’e giren milli sporcular, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3’e girenler, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek.

Olimpiyat, paralimpik ya da defolimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.

Son güncelleme 13:47 | 27 Aralık 2019
Gençlik ve Spor Bakanlığı
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