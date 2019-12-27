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Galatasaray’da kırmızı alarm! Mühendislik hatası…
Süper Lig

Galatasaray’da kırmızı alarm! Mühendislik hatası…

Galatasaray'da transfer edilenler katkı yapamadı. Terim ocaktaki kadro değişimini işaret etti. Beklere ve hücuma takviye yapılacak. Savunma ve orta sahaya da oyuncu aranıyor ama Finansal Fair Play ve kontenjan nedeniyle sıkıntı büyük.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 27 Aralık 2019 08:45

Süper Lig'ın ilk yarısında üç büyükler arasında en kötü performansı sergileyen, Avrupa'ya veda eden, Türkiye Kupası'nda da turu zor geçen Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi.

Teknik Direktör Fatih Terim sürekli ocak ayını işaret ediyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; Cimbom, FFP sınırları çerçevesinde ve yabancı kontenjanına göre hemen her mevkiye takviye yapmaya hazırlanıyor.

Aslan, gidecekler ve geleceklerle 2020'de farklı bir kadroyla sahada olacak.

Sezon öncesi kadro mühendisliğiyle sınıfta kalan, gelenlerden katkı alamayan Galatasaray, öncelikle bek ve kanatlara takviye yapacak.

Forvette Andone-Diagne değişimi yaşanması bekleniyor. Ancak asıl sorunlar defans ve orta sahada. Luyindama sezonu kapattı.

Stoper sayısı az. Gol kısırlığının en büyük nedeni olan, orta sahada takımı hücuma taşıyacak oyuncu için de ya sezon başında gelenlerin veya daha önce gelen bazı yabancılarla yolların ayrılması gerekiyor.

Son güncelleme 08:45 | 27 Aralık 2019
fatih terim galatasaray
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