Fenerbahçe’de stoper için alternatif belli oldu: Welinton!

Devre arasına yönelik transfer listesini yönetime veren Teknik Direktör Ersun Yanal, sürpriz bir ismi de gündemine aldı.

Stoper adaylarında liste başına Roma'nın yıldızı Juan Jesus'u koyan Yanal, 2 numaraya ise Alanyaspor'un önemli isimlerinden Welinton'u yazdı.

Sözcü'nün edindiği bilgilere göre deneyimli teknik adam, Alanya forması giyen Brezilyalı stoperin Fenerbahçe savunmasına tam oturacak özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

3 SEZONDUR TÜRKİYE'DE

Welinton, sezon sonu bitecek kontratını kısa süre önce 2023'e kadar yenilemişti. Fenerbahçe'nin, Alanyaspor'la, bu oyuncunun durumunu sormak için önümüzdeki günlerde bir ön görüşme yapacağı öğrenildi.

Akdeniz ekibinin yönetimiyle iyi ilişkilere sahip sarı-lacivertliler, takas opsiyonunu da değerlendiriyor. 30 yaşındaki stoper, üç sezondur Süper Lig'de forma giyiyor. Welinton, Türkiye'de çıktığı 69 maçta 7 gol kaydetti.

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SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞTİ

Ersun Yanal'ın, Welinton'u sezon başında da istediği öğrenildi. O dönemde kontratının son sezonuna giren Brezilyalıyı talep eden Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli'yi aşamamıştı. Welinton yerine Adil Rami transfer edilmişti.