Fenerbahçe Beko Valencia canlı izle! Fenerbahçe Valencia maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Valencia Euroleague maçı bugün sporseverlerle buluşuyor. Valencia karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Malcolm Thomas, bugünkü Valencia maçında forma giyemeyecek. Spor severler Valencia Fenerbahçe basket maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe basket maçı canlı izle bağlantısı…
FENERBAHÇE VALENCAİ CANLI İZLE
FENERBAHÇE BEKO VALENCAİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.