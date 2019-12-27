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Fenerbahçe Beko Valencia canlı izle! Fenerbahçe Valencia maçı hangi kanalda?
Euroleague

Fenerbahçe Beko Valencia canlı izle! Fenerbahçe Valencia maçı hangi kanalda?

Euroleague'de 16. maçına çıkacak Fenerbahçe Valencia karşısında kazanarak 6. galibiyetini almak istiyor. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşma için "Fenerbahçe Valencia canlı yayın" bağlantısı haberimizin içerisinde bulunuyor. Peki Fenerbahçe Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Aralık 2019 20:33

Fenerbahçe Valencia Euroleague maçı bugün sporseverlerle buluşuyor. Valencia karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Malcolm Thomas, bugünkü Valencia maçında forma giyemeyecek. Spor severler Valencia Fenerbahçe basket maçı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Fenerbahçe basket maçı canlı izle bağlantısı…

FENERBAHÇE VALENCAİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO VALENCAİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Son güncelleme 20:33 | 27 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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Bugün - 20:30
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