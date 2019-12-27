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Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia Basket | Euroleague
Euroleague

Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia Basket | Euroleague

Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı ile Euroleague'de normal sezon heyecanı devam etti. Temsilcimiz ilk üç periyodunu önde götürdüğü ve son çeyreğe 70-59 önde girdiği maçta rakibinin 84-84 ile maçı uzatmasına engel olamadı. Uzatmada üstün oynayan Fenerbahçe yine rakibinin dönüşüne engel olamadı ve üst üste hatalarla parkeden 100-98 mağlup ayrıldı.

27 Aralık 2019 23:12

Euroleague’de normal sezonun 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket’i konuk etti. Özellikle Avrupa sahnesinde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe Beko, nefes kesen maçta Valencia Basket’e şoka eden son dakika performansıyla 98-100’lük skorla mağlup oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe 11. kez yenilirken, Valencia ise 7. galibiyetini elde etti. İlk üç çeyreği önde geçen ve son periyoda 70-59 önde giren sarı-lacivertliler rakibin geri dönüşüne engel olamadı. Bojan Dubljevic 30 sayı ve 12 ribaundla maça damga vurdu. Fenerbahçe’de ise Nando de Colo 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

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Uzatma bölümünde bitime yaklaşık 1 dakika kala 7 sayı farkla önde olan Fenerbahçe, üst üste inanılmaz hatalarla rakibinin dönüşünü izledi. Kanarya, 96-92 öndeyken 54.4 kala Sloukas’ın sportmenlik dışı faulü işlerin tamamen yokuş aşağı gitmesine sebep oldu.

Toplamda 10 sayı ve 9 asistle oynayan Kostas Sloukas son bölümde yaptığı faullerle rakibin serbest atış çizgisine gitmesine sebep olurken nihayetinde hakkını doldurarak oyun dışı kaldı.

Son güncelleme 23:12 | 27 Aralık 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Valencia Basket
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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