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Bursaspor’dan flaş açıklama: ‘Mustafa Cengiz’i kınıyoruz!’
TFF 1.Lig

Bursaspor’dan flaş açıklama: ‘Mustafa Cengiz’i kınıyoruz!’

Bursaspor, Mustafa Cengiz'in gündeme damga vuran açıklamaları sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Sayın Mustafa Cengiz’i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

27 Aralık 2019 19:01

Bir gazeteye verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme damga vuran Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e bir yanıt da Bursaspor’dan geldi. “Bu açıklamayı yapan 17 değil, 8 kulüptü. Firavun'un laneti gibi o bildiride imzası olan 8 kulübün 3'ü küme düştü” diyen Cengiz’e resmi internet sitesi üzerinden yanıt veren Bursaspor’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar.

Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan Kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz.

26 Aralık 2019 Sivasspor`dan Mustafa Cengiz`in sözlerine sert cevap! Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`in verdiği bir röportajdaki sözlerine resmi siteden yazılı bir açıklamayla ağır bir cevap verdi. İlgili Haberi Oku

Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı Kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır.

Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir.

Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz.

Bursaspor Yönetim Kurulu”

Son güncelleme 19:01 | 27 Aralık 2019
bursaspor Mustafa Cengiz tff 1.lig
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OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
16 8 28
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