Beşiktaş taraftarlarından Fırat Aydınus ve VAR tepkisi!

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı. Taraftarlar, “VAR’ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı” ve “VAR’ı açıkla, sabrımızı taşırma” tezahüratlarında bulundu. Siyah-beyazlılar ayrıca “Kadına şiddete dur de” pankartı açtı.

Mücadelenin 11. dakikasında Nadir Çiftçi, Domagoj Vida ile girdiği mücadele sonrası faul bekledi. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Fırat Aydınus, eliyle ‘Oyna’ işareti yaptı. Nadir’in yoğun itirazı sonrası Aydınus, önce sarı kart gösterdi. Mücadele devam ettikten sonra Nadir Çiftçi itirazlarına devam etti. Maçı durduran Fırat Aydınus, ilk sarı kartından 1 dakika sonra Nadir Çiftçi’nin kendisine söylediği sözler üzerine direkt kırmızı kart çıkardı. Karara sinirlenen Nadir Çiftçi, sahadan çıkarken takım arkadaşlarına “Eğer küfür ettiysem…” dediği görüldü.

İKİNCİ KIRMIZI KART YASİN PEHLİVAN’A

Mücadelenin 36. dakikasında Fırat Aydınus, ikinci kez kırmızı kartını çıkardı. Yasin Pehlivan’ın Ljajic’e yaptığı sert faulün ardından Fırat Aydınus, Yasin’e önce sarı kart gösterdi. Ancak VAR’dan uyarı geldi. Hakem Fırat Aydınus pozisyonu izlemek için kenara geldi ve kararından vazgeçerek Yasin’e direkt kırmızı kart verdi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, bu kırmızı kart üzerine Fırat Aydınus’a büyük tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçındaki kararlara atıfta bulunan siyah beyazlı taraftarlar ‘Eyyam yapsana, Fırat Aydınus eyyam yapsana’ şeklindeki tezahüratla tepkisini gösterdi.