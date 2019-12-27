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Abdullah Avcı’dan genç yıldıza: ‘Yine Umut ol’
Süper Lig

Abdullah Avcı’dan genç yıldıza: ‘Yine Umut ol’

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, özel olarak görüştüğü yedek santrforuna güvne aşıladı, yapması gerekenleri anlattı. Avcı, kanat oyuncularına da Umut'u beslemeleri talimatını verdi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 27 Aralık 2019 10:01

Malatya ve Fenerbahçe yenilgileriyle krize giren Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına sınırda çıkıyor.

Olası bir yenilgi halinde Sivas'la puan farkı çift hanelere çıkabilir. Bu kritik maçta, takımın en büyük gol umudu Burak Yılmaz da forma giyemeyecek.

Tedavi gören tecrübeli oyuncuya sağlık heyeti onay vermedi. Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; böylece Umut Nayir'in zorlu maçta ilk 11'de olması kesinleşti.

Bu sezon Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle siyah-beyazlıları iki kez ipten alan 26 yaşındaki santrforla görüşen Abdullah Avcı, motivasyon yüklemesi yaptı.

Avcı, “Sana güveniyoruz. Kendini göster, yine takımının umudu ol” dedi; taktiksel olarak yapması gerekenleri anlattı.

Deneyimli hoca, kanat oyuncularından da Umut'u beslemelerini istedi. Beşiktaş, bugün kanat akınlarına ağırlık verecek.

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Son güncelleme 10:01 | 27 Aralık 2019
abdullah avcı beşiktaş Umut Nayir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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