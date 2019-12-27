Abdullah Avcı’dan genç yıldıza: ‘Yine Umut ol’

Malatya ve Fenerbahçe yenilgileriyle krize giren Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına sınırda çıkıyor.

Olası bir yenilgi halinde Sivas'la puan farkı çift hanelere çıkabilir. Bu kritik maçta, takımın en büyük gol umudu Burak Yılmaz da forma giyemeyecek.

Tedavi gören tecrübeli oyuncuya sağlık heyeti onay vermedi. Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; böylece Umut Nayir'in zorlu maçta ilk 11'de olması kesinleşti.

Bu sezon Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle siyah-beyazlıları iki kez ipten alan 26 yaşındaki santrforla görüşen Abdullah Avcı, motivasyon yüklemesi yaptı.

Avcı, “Sana güveniyoruz. Kendini göster, yine takımının umudu ol” dedi; taktiksel olarak yapması gerekenleri anlattı.

Deneyimli hoca, kanat oyuncularından da Umut'u beslemelerini istedi. Beşiktaş, bugün kanat akınlarına ağırlık verecek.

Son dakika... Beşiktaş`ın Gençlerbirliği maçında Roco ile Burak yok! Son dakika... Gençlerbirliği maçıyla ligin ilk yarısını tamamlayacak olan Beşiktaş`ta Burak Yılmaz ile Roco bu maçta forma giyemeyecek! İlgili Haberi Oku