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Süper Lig

Abdullah Avcı: 30 puan uygun gibi duruyor

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. İlk devrenin son maçında 3 puan alan siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2019 23:31

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, “Oyuna iyi başladık, ofsayttan goller. Rakibin kırmızı görmesi, futbolda en tehlikeli an, kendini iyi hissettiği andır. Sonra rakibin öne geçmesi, 9 kişi kalması. 9 kişi de kalsa rakip, oyunu iyi oynamıyorsan, 8 kişi blok olarak iyi duruyorsa karşında topu hızlı çevirmen lazım. 2. yarıda golün erken gelmesi ve rakibin de eksik olması maçı bize çevirdi” dedi.

27 Aralık 2019 Rıdvan Dilmen: Helal olsun, Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar Süper Lig`de ilk devrenin kapanışında Beşiktaş Gençlerbirliği`ni 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen 1 gol, 3 asistle oynayan Atiba için çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

İlk yarıyı yorumlayan tecrübeli teknik adam, “17 maç, Avrupa Kupaları, Türkiye Kupası, büyük bir kulüp, oyuncular bizi, biz oyuncuları tanıdık. Yönetim… Birçok parametre var. 30 puan, şu an itibariyle uygun gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miydi, evet, olabilirdi. Bunun değerlendirmesini devre arasında yapıp, kazanarak kapatmak önemli. Oyuncuları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:50 | 28 Aralık 2019
abdullah avcı beşiktaş Gençlerbirliği
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Besiktas
17 9 30
4 Trabzonspor
16 8 29
5 Fenerbahçe
16 8 28
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