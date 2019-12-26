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Yusuf Yazıcı’dan esprili paylaşım: ‘Aile hekimlerime muayene oldum…’
Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı’dan esprili paylaşım: ‘Aile hekimlerime muayene oldum…’

Geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'a geldi. Aile büyüklerini ziyaret eden yıldız orta saha oyuncusu samimi ve esprili bir paylaşımda bulundu.

26 Aralık 2019 07:52

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen ancak Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ diz çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon’da sevdikleriyle hasret gidererken, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Talihsiz bir biçimde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve EURO 2020’de de forma giyme ihtimali olmayan Yusuf Yazıcı, güleryüzünden bir şey kaybetmezken yaptığı neşeli paylaşımda “Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem, Babaannem” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:52 | 26 Aralık 2019
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