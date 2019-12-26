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Fransa Ligue 1

Yusuf Yazıcı İtalya’ya gitti: İnşallah yetişirim

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya giderken kısa bir açıklama yaparak, "İnşallah EURO 2020'ye yetişirim" dedi.

26 Aralık 2019 19:09

Fransa Ligue 1’de Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon’a gelerek ailesiyle ve takım arkadaşlarıyla hasret gidererek moral bulmuştu. Akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılan milli oyuncu ilk olarak İstanbul’a buradan da İtalya’ya giderek ameliyat olacak.

Kendisine uğurlamak için hava alanına gelen basın mensuplarına, “Buraya kadar sizi yorduk. Hakkınızı helal edin” diyen oyuncu EURO 2020’ye yetişip yetişmeyeceği sorusuna ise “Allah’tan umut kesilmez. İnşallah yetişirim” yanıtını verdi.

Babasıyla vedalaşan Yusuf Yazıcı, daha sonra ağabeyi Cihan Yazıcı ile birlikte Trabzon’dan ayrılarak İstanbul’a gitti. Yazıcı, ardından İtalya’ya giderek alanında uzman bir doktora Cumartesi günü ameliyat olacak. Milli oyuncunun iyileşme sürecinin 3 ayı bulması bekleniyor.

Son güncelleme 19:28 | 26 Aralık 2019
Lille Yusuf Yazıcı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Trabzonspor
16 8 29
4 Fenerbahçe
16 8 28
5 Besiktas
16 8 27
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