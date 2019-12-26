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Sivasspor’da büyük kampanya! ‘Lidere bilet’
Süper Lig

Sivasspor’da büyük kampanya! ‘Lidere bilet’

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlattığı kampanya iş dünyasında da yankı buldu

26 Aralık 2019 14:26

İlk yarının son maçından önce liderliği garantileyen Sivasspor için bilet kampanyası başlatıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in başlattığı kampanyaya Vali başta olmak üzere ilin önde gelen bürokratları katılınca yüzlerce ‘hediye bilet' satın alındı.

17. haftaya 34 puanla süper ligin zirvesinde giren Sivasspor, Pazar günü sahasında Göztepe ile ilk yarının son maçına çıkacak. Sahasında en son FB'yi 3-1 yendiği maçta büyük taraftar desteği bulan Yiğidolar için bilet kampanyası başlatıldı.

58 YİĞİDOYA MAÇ BİLETİ

AKP'li Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medya hesabından, “Sivasspor maçına 58 bilet benden, bu twitimi RT yapan takipçime biletleri benden” diye mesaj attı. Bu çağrıya ilk yanıt Sivas Valisi Salih Ayhan'dan geldi. Daha önce öğrencileri ve muhtarları maça götüren Vali Ayhan, ”Mesajını aldım Hilmi başkanım. Şehrimizin takımı için 58 yiğidoya ben bilet alıyorum” dedi ve Sivas Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya ‘Sen kaç bilet hediye ediyorsun' diye pas attı. Başsavcı da 58 bilet alacağını açıklayıp, Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir'e aynı çağrıyı yaptı.

FEYZİOĞLU'NDAN 100 BİLET

Baro Başkanı Demir, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu kampanyaya destek olmaya davet etti. Feyzioğlu, “Mesajını aldım başkanım. Sivas'ın takımı süper lig liderine destek olmak için Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivasspor-Göztepe maçında ben de 100 bilet hediye ediyorum” diyerek bilet aldığını açıkladı.

Veli TOPRAK/ ANKARA

Son güncelleme 14:26 | 26 Aralık 2019
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