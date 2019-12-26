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PFDK açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim…
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PFDK açıkladı! Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim…

PFDK; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Adnan Dalgakıran ile Erdal Torunoğulları ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza vermedi.

26 Aralık 2019 18:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ye sevk edilen isimlerden, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ceza verilmedi.

Disiplin kurulunun çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe’ye 250 bin, Beşiktaş’a 94 bin, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor’a 24’er bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

Kurulun ayrıca, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş’a misafir takım olduğu, Fenerbahçe’nin ise ev sahibi olduğu 1 müsabakada bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmettiği paylaşıldı.

Son güncelleme 18:29 | 26 Aralık 2019
Adnan Dalgakıran Ahmet Nur Çebi beşiktaş Erdal Torunoğulları fatih terim galatasaray pfdk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu
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